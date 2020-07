Chelsea, Kepa si allontana: cessione in arrivo per il portiere (Di domenica 26 luglio 2020) Chelsea, i blues continuano a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione anche sul fronte cessioni, in partenza Kepa Chelsea, i blues continuano a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione anche sul fronte cessioni, in partenza Kepa. Kepa IN PARTENZA- Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, Kepa potrebbe lasciare Londra. Il portiere basco non sente più la fiducia della società e sarebbe disposto addirittura a decurtarsi l’ingaggio pur di lasciare il Chelsea. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lampard: «Kepa? Non voglio discutere dei singoli» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato dopo la sconfitta per 5-3 rimediata dal Chelsea contro il Liverpool: queste le sue parole Frank Lampard ha parlato dopo la sconfitta subita dal Chelsea contro il Liverpool. Qu ...

