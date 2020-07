CdS - Osimhen ha firmato, è del Napoli! Quinquennale con ingaggio alto: cifre e dettagli (Di domenica 26 luglio 2020) Victor Osimhen ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al Napoloi per le prossime cinque stagioni. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Osimhen ha firmato, è del Napoli! Quinquennale con ingaggio alto: cifre e dettagli - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: PRIMA PAGINA - CdS Campania: grinta da Barça, decidono Hysaj e Allan, Osimhen tutto fatto, firma per cinque anni https:… - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: PRIMA PAGINA - CdS Campania: 'Napoli, grinta da Barça! Tutto fatto per Osimhen' - zazoomblog : PRIMA PAGINA - CdS Campania: Napoli grinta da Barça! Tutto fatto per Osimhen - #PRIMA #PAGINA #Campania: #Napoli… - zazoomblog : PRIMA PAGINA - CdS Campania: Napoli grinta da Barça! Tutto fatto per Osimhen - #PRIMA #PAGINA #Campania:… -