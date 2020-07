Campania, 11 positivi su pochissimi tamponi (solo 703) (Di domenica 26 luglio 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emesso il consueto bollettino sui contagi da Covid nel territorio. I nuovi positivi, in 24 ore, sono 11. Ma su pochissimi tamponi effettuati: 703. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 11 tamponi del giorno: 703 Totale positivi: 4.912 Totale tamponi: 322.997 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 0 Totale guariti: 4.126 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

(ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - Sono undici i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania, su soli 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma la tendenza dei giorni scorsi alla ...