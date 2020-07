Berlusconi conferma: sì al Mes (Di domenica 26 luglio 2020) L'opposizione si prepara per il voto in settimana sulla proroga dello stato di emergenza e lo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro Leggi su tg.la7

L'opposizione si prepara per il voto in settimana sulla proroga dello stato di emergenza e lo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro ...Silvio Berlusconi ribalta il trend. Se la tendenza delle ultime settimane era quella di provare a blandire il presidente di Forza Italia per metterlo in difficoltà con gli alleati di centrodestra, que ...