Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 31 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Venerdì 31 luglio 2020 – I dubbi di Viola: Viola è molto preoccupata per il suo amato specie dopo quello che è successo con il boss. A ciò si aggiunge che passa molto tempo con Susanna trincerandosi dietro le necessità del lavoro, ma in merito a questo Viola inizia ad avere i suoi primi dubbi. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 31 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Mariella (Antonella Prisco) è molto agitata per le imminenti nozze con Guido (Germano Bellavia): ha brutti presentimenti e fa continui scongiuri contro la malasorte. Così agitata, dunque, la futura sp ...Nuova ricchissima settimana di programmazione per le puntate della soap spagnola Una vita (Acacias 38) nel pomeriggio di Canale 5. La soap va in onda anche il sabato in prima serata su Rete 4 e dal 4 ...