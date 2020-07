Alfonso Signorini sorprende tutti | Al Gf Vip la transgender Manila Gorio (Di domenica 26 luglio 2020) A quanto pare Alfonso Signorini si sta impegnando per sorprendere tutti: al Gf Vip ci sarà la transgender Manila Gorio? L’ultima indiscrezione trapelata da un post sui social è quella che con probabilità al Gf Vip ci sarà la trasgender Manila Gorio. La notizia non è ufficiale ma fa pensare che Alfonso Signorini, nella prossima … L'articolo Alfonso Signorini sorprende tutti Al Gf Vip la transgender Manila Gorio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

In autunno ripartirà il “Grande fratello vip” condotto, anche quest’anno, da Alfonso Signorini. L’anno scorso Signorini è piaciuto molto in questo ruolo di conduttore anche se qualcuno ha detto che er ...Il Gf Vip 5 andrà in onda da metà settembre su Canale 5 – con un doppio appuntamento settimanale – e alla condizione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini il quale, proprio in questi giorni, ...