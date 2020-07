Adriana Volpe è tornata single? Domanda diretta, la conduttrice risponde (Di domenica 26 luglio 2020) Da quando si è concluso il Grande Fratello Vip 4, il matrimonio di Adriana Volpe è stato chiacchieratissimo. Anche perché, per ammissione della stessa conduttrice trentina, ha vissuto momenti di ‘down’. Nulla di irreparabile si è sempre affrettata a chiarire il volto di Ogni Mattina (Tv8). Fatto sta che il gossip non si è mai … L'articolo Adriana Volpe è tornata single? Domanda diretta, la conduttrice risponde proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

