Si tuffa dal pedalò, giovane disperso nel lago di Garda (Di sabato 25 luglio 2020) Un giovane di 23 anni è stato inghiottito dal lago di Garda dopo essersi tuffato a Desenzano. Il giovane è sparito dopo un tuffo dal pedalò. Stava trascorrendo la giornata in compagnia di alcuni amici quando, senza giubbino di salvataggio, ha deciso di fare un bagno. Sul posto i carabinieri di Desenzano, i Vigili del fuoco e la Guardia costiera, impegnati nelle ricerche del corpo che non è ancora riaffiorato. Leggi su huffingtonpost

