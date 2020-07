Sassuolo, Ferrari: «Bello il paragone con il Barcellona» (Di sabato 25 luglio 2020) Gian Marco Ferrari ha parlato prima della sfida contro il Napoli: le dichiarazioni del difensore del Sassuolo a DAZN Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di DAZN i complimenti fatti dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. GATTUSO – «Il paragone con il Barcellona è un bel complimento. Dobbiamo dimostrarlo in campo, come ha detto il mister dobbiamo imporre il nostro gioco e cercare di portare a casa punti importanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. #S… - king311306 : Sassuolo... Andrea Consigli Rogerio @fifalineandkim Gianmarco Ferrari Marlon @fifalineandkim - GruppoEsperti : #Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, I… - ItalianSerieA : Lineup Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Traoré, Magnanelli, Locatelli; Duricic; Bera… - sscalcionapoli1 : Sassuolo, Ferrari: 'Noi come il Barça? Dobbiamo dimostrarlo sul campo...' #ForzaNapoliSempre #NapoliSassuolo… -

48' - Il Napoli non sfrutta il calcio d'angolo, Sassuolo che può tornare in avanti. 47' - ZIELINSKI! Gran tiro al volo, palla deviata in calcio d'angolo! 46' - Comincia il secondo tempo! 22.37 - Piotr ...La sfida tra Napoli e Sassuolo chiude il programma del sabato della 36esima giornata di serie A. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico che chiede.