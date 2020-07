Probabili formazioni Genoa-Inter: un’altra occasione per Eriksen (Di sabato 25 luglio 2020) Genoa-Inter, di seguito le Probabili formazioni scelte da Nicola e Conte, entrambi con due obiettivi enormi diametralmente opposti Genoa-Inter, di seguito le Probabili formazioni scelte da Nicola e Conte, entrambi con due obiettivi enormi diametralmente opposti. COME ARRIVA IL Genoa- Squadra quasi al completo per Nicola che dovrà lottare fino all’ultimo per distanziare il Lecce terz’ultimo, al momento lontano 4 punti. Il Grifone arriva dalla vittoria nel Derby, niente di più esaltante dal punto di vista mentale. COME ARRIVA L’Inter- Senza considerare l’altalena nerazzurra post Covid, Conte ha la grande possibilità di tornare al secondo posto, portando co sè in gruppo ... Leggi su calcionews24

Pordenone-Salernitana: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per la 37esima giornata di Serie B si gioca lunedi 27 luglio sul neutro di Trieste il match tra Pordenone e Salernitana. I neroverdi, reduci dal pareggio esterno di Ascoli, hanno bisogno di almeno un ...

Juventus-Sampdoria: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

La Juventus, dopo avere fallito il primo match point Scudetto contro l'Udinese, ha un'altra occasione per vincere in anticipo il nono titolo consecutivo. La compagine di mister Maurizio Sarri affronte ...

