Porto Cesareo: violenta grandinata Nel pomeriggio (Di sabato 25 luglio 2020) Nell’immagine da un video diffuso dal gruppo Sei di Porto Cesareo se…, alcuni chicchi di grandine. Per testimoniarne le dimensioni. Nel tardo pomeriggio la grandinata ha messo in fuga i bagnanti ed era accompagnata da un considerevole vento. L'articolo Porto Cesareo: violenta grandinata <span class="subtitle">Nel pomeriggio</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

salidaparallela : RT @fanpage: ULTIM'ORA Paura in spiaggia. Chicchi di grandine grossi come palline da golf. Danni alle carrozzerie delle auto #25luglio http… - Yogaolic : RT @fanpage: ULTIM'ORA Paura in spiaggia. Chicchi di grandine grossi come palline da golf. Danni alle carrozzerie delle auto #25luglio http… - MonchiSon1975 : RT @TgrRaiPuglia: #PortoCesareo. Una violenta grandinata mette in fuga i bagnanti sulla spiaggia di #PuntaProsciutto #ioseguotgr @TgrRai h… - TgrRaiPuglia : #PortoCesareo. Una violenta grandinata mette in fuga i bagnanti sulla spiaggia di #PuntaProsciutto #ioseguotgr… - Miti_Vigliero : RT @fanpage: ULTIM'ORA Paura in spiaggia. Chicchi di grandine grossi come palline da golf. Danni alle carrozzerie delle auto #25luglio http… -