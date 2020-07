Parma, D’Aversa: “Vittoria a Brescia meritata anche se il caldo ci ha frenati” (Di sabato 25 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky dopo il successo sul Brescia, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è stata qualche distrazione, ma considerando il grande caldo che ha influito, diciamo che anche nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune situazioni ma abbiamo meritato il risultato finale".Kulusevski anche oggi decisivo. Come lo sostituirete?"Ragioniamo sul presente, poi parleremo di questo con la società. E' un giocatore importante come tutti gli altri, ora penso a recuperare Cornelius, Inglese, Grassi, Kucka che deve riguadagnare la condizione migliore. Chiaramente Kulusevski ha determinato molto in questa stagione, è un giocatore importante".Salvezza raggiunta, cos'altro si può ... Leggi su itasportpress

