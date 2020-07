Operaio muore sul lavoro, dissanguato da taglio smerigliatrice (Di sabato 25 luglio 2020) BOLOGNA, 25 LUG - Un Operaio di 42 anni è morto ieri pomeriggio mentre stava lavorando in una cava di sabbia a Bologna, in via Zanardi. L'uomo, Antonio Grilli, originario di Foggia ma residente a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Un operaio di 42 anni è morto ieri pomeriggio mentre stava lavorando in una cava di sabbia a Bologna, in via Zanardi. L'uomo, Antonio Grilli, originario di Foggia ma residente a Castel Maggiore, nel B ...

