Obbligo di quarantena per gli arriva dall’estero: il chiarimento della Regione (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania chiarisce e rende più esplicito quanto stabilito nell’ordinanza n.63 di ieri (leggi qui). “Si precisa che, – si legge nella nota – ai sensi dei provvedimenti statali citati nell’ordinanza, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti di soggetti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano. L'articolo Obbligo di quarantena per gli arriva dall’estero: il chiarimento della Regione proviene ... Leggi su anteprima24

