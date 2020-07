Nell'annuncio della casa in affitto si vedono le piante di cannabis: signora di 74 anni finisce nei guai (Di sabato 25 luglio 2020) Le foto della sua casa in affitto hanno messo nei guai un'anziana signora di Genova , denunciata dopo aver pubblicato un annuncio che mostrava le piante di cannabis sul balcone. 'Mi serviva per ... Leggi su leggo

infoitsport : Osimhen-Napoli, tra mercoledì e giovedì l'annuncio, nell'affare rientra Karnezis - alecavo : Il sottile confine tra @nonleggerlo e @NONeLERCIO Genova, affitta casa ma nell'annuncio spuntano le piantine di m… - unmagroio : RT @antipriobisti: Aiutiamo la 75Enne? #spinenelfianco #cannabis #sassolino420 - bulide3 : RT @antipriobisti: Aiutiamo la 75Enne? #spinenelfianco #cannabis #sassolino420 - RobMcQuack : @MaryEEvee_ Ma infatti un annuncio non equivale ad un'uscita, del resto quanti giochi abbiamo visto nell'Xbox Game… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell annuncio Genova, affitta casa ma nell'annuncio spuntano le piantine di marijuana: denunciata Telenord SSC Napoli, la radio ufficiale - Osimhen, l'ufficialità può arrivare nel weekend! Possibile l'inserimento di Karnezis nell'affare

Calciomercato Napoli - "Osimhen in dirittura d'arrivo. L'ufficialità potrebbe arrivare in questo weekend, anche Orestis Karnezis potrebbe rientrare nell'affare anche se dall'entourage del portiere gre ...

Coronavirus, ordinanza di De Luca: “Mille euro di multa a chi non indossa la mascherina”

Nuova ordinanza della Regione Campania per contrastare il coronavirus: da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che sarà firmata nelle prossime ore, ma anche che sono stati già preparati i punti chiavi. In ...

