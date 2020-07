Napoli-Sassuolo alle 21:45 su DAZN (Di sabato 25 luglio 2020) Il campionato di Serie A prosegue per il Napoli contro il Sassuolo, match valido per la 36° giornata di campionato, con fischio d'inizio alle ore 21:45. Leggi su tuttonapoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla sfida che stasera vedrà il Napoli in campo contro il Sassuolo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha messo in evide ...Anche quest'anno le dirette tv e streaming delle partite del campionato di Serie A sono in esclusiva su Sky e Dazn. Per vedere quindi tutti i match del massimo campionato di calcio è necessario sottos ...