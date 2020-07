Multa strisce blu: è valida se non ci sono parcheggi gratis in zona? (Di sabato 25 luglio 2020) Multa per mancata esposizione del ticket parcheggioMotivazione insufficienteSpetta all'ente provare che i parcheggi gratis non sono previstiMulta per mancata esposizione del ticket parcheggioTorna su La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 156787/2020 (sotto allegata) chiarisce che nel momento in cui un soggetto, Multato per non avere esposto il biglietto che prova il pagamento del parcheggio lamenta l'assenza di parcheggi gratuiti, l'Ente è tenuto a dimostrare il perché oppure deve provare che una delibera esclude tale obbligo per le particolari condizioni di traffico della zona. Un soggetto contesta di fronte al Prefetto un verbale di accertamento per la mancata esposizione del ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Multa strisce blu: è valida se non ci sono parcheggi gratis in zona?: Multa per mancata… - NotizieOra : #Multa strisce blu nulla, quando in zona non c'è il parcheggio gratis - PapaleoStefania : RT @lanuovacalabria: Prof va a cambiare i soldi per pagare la sosta sulle strisce blu, ma nel frattempo arriva la multa flash e illeggibile… - lanuovacalabria : Prof va a cambiare i soldi per pagare la sosta sulle strisce blu, ma nel frattempo arriva la multa flash e illeggib… - Ilmiomare2 : @caos_calmo_ Il mio a un anno spoglió un operaio che quotidianamente gli rompeva le palle fino che trovó un buco ne… -