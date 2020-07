Meteo ANCONA: ultimi disturbi, poi torna la GRANDE ESTATE (Di sabato 25 luglio 2020) Il Meteo su ANCONA vedrà residue incertezze nella prima parte di sabato, poi il sole prenderà il sopravvento e dominerà la domenica e l'inizio della settimana con caldo in aumento. Sabato 25: poco nuvoloso con temporali, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 20°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 20 Km/h, raffiche 53 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Domenica 26: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 10 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Lunedì 27: sereno. Temperatura da 21°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 6 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero ... Leggi su meteogiornale

