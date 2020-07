La Spezia, incendio in una casa di riposo: il bilancio di morti e feriti (Di sabato 25 luglio 2020) La Spezia: tragico incendio scoppiato alla casa di riposo San Vincenzo. Le fiamme hanno preso vita intorno alle 22 di ieri: immediato l’arrivo dei soccorsi. Il bilancio del tragico incendio divampato ieri sera alla casa di riposo di La Spezia parla di una vittima e tre feriti. Come riporta La Nazione, poco prima delle 22 … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

