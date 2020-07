La Bulgaria ha il tasso di mortalità più alto in Europa (Di sabato 25 luglio 2020) Secondo l’Eurostat con 1631 decessi per centomila abitanti, la Bulgaria ha registrato il più alto tasso di mortalità nell’Unione europea nel 2017, seguita da Romania (1.488), Lettonia (1.485), Ungheria (1.470) e Lituania (1.418). All’estremità opposta della classifica c’è la Francia, dove si registra il più basso tasso di mortalità: 838 decessi per centomila abitanti (anche se i dati sono del 2016), seguita da Spagna (844),, Italia (875), Lussemburgo (911), Svezia (916) e Malta (927). Le malattie del sistema circolatorio sono state la principale causa di morte in tutti gli Stati membri dell’Unione, a eccezione di Danimarca, Irlanda, Francia (dati del 2016) e Paesi Bassi dove si è trattato di cancro. La più alta percentuale di ... Leggi su linkiesta

d0minius : La Bulgaria ha il tasso di mortalità più alto in Europa - zazoomblog : La Bulgaria ha il tasso di mortalità più alto in Europa - #Bulgaria #tasso #mortalità #Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria tasso La Bulgaria ha il tasso di mortalità più alto in Europa Linkiesta.it Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, 252 contagiati e 5 morti nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. I nuovi contagi da Covid-19 in Italia sono 252, di cui 53 in Lombardia, secondo l’ultimo bollettino. Cinque i decess ...

Coronavirus, in Belgio e Germania aumentano i contagi

In Belgio i casi di contagio da Coronavirus sono aumentati dell'89% in una settimana. Ad annunciarlo è stato l'ente responsabile per la Sanità Spf, a sei settimane dalla riapertura di bar e ristoranti ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. I nuovi contagi da Covid-19 in Italia sono 252, di cui 53 in Lombardia, secondo l’ultimo bollettino. Cinque i decess ...In Belgio i casi di contagio da Coronavirus sono aumentati dell'89% in una settimana. Ad annunciarlo è stato l'ente responsabile per la Sanità Spf, a sei settimane dalla riapertura di bar e ristoranti ...