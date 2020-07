Juventus, svelata la maglia che indosseranno Szczesny, Buffon e Pinsoglio la prossima stagione (Di sabato 25 luglio 2020) Arrivano le primissimi indiscrezioni su quella che potrà essere la maglia della Juventus per i portieri nella prossima stagione 2020-2021. Il profilo social "La maglia bianconera" ha mostrato in anteprima la divisa che indosseranno Szczesny, Buffon e Pinsoglio la prossima annata.Juventus, l'indiscrezione sulle maglie dei portiericaption id="attachment 564863" align="alignnone" width="666" Szczesny (getty images)/captionPotrebbe essere gialla, con dettagli in blu scuro, la nuova maglia dei portieri della Juventus per la stagione 2020-2021. L'indiscrezione in anteprima riportata dal profilo su Twitter de La maglia ... Leggi su itasportpress

Juventus svelata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juventus svelata