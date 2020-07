Juventus-Sampdoria, rivedi la conferenza stampa di Sarri (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) “Abbiamo tempo fino al 2 agosto. Non dobbiamo perdere la testa“. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Sampdoria, match della trentaseiesima giornata di Serie A e secondo match point per la vittoria del nono Scudetto consecutivo per i bianconeri. Per Sarri il voto della Juventus in questo campionato è “buono, perché stiamo vivendo il campionato più difficile della storia del calcio italiano”. Leggi su sportface

