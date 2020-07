Israele bombarda il sud della Siria per rappresaglia (Di sabato 25 luglio 2020) Elicotteri israeliani hanno colpito alcune postazioni militari nel sud della Siria in risposta al lancio di "munizioni" sui territori nelle alture del Golan occupate da Israele. Nell'attacco l'... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Israele bombarda il sud della #Siria per rappresaglia #ANSA - MediasetTgcom24 : Israele bombarda il sud della Siria per rappresaglia #israele - 4rp4n3t : RT @cappelIaiomatto: #Israele bombarda il sud della #Siria per rappresaglia #ANSA - lorenzino902 : Israele bombarda il sud della Siria per rappresaglia - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Israele bombarda il sud della #Siria per rappresaglia #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Israele bombarda Israele bombarda il sud della Siria per rappresaglia ANSA Nuova Europa Israele bombarda il sud della Siria per rappresaglia

Elicotteri israeliani hanno colpito alcune postazioni militari nel sud della Siria in risposta al lancio di "munizioni" sui territori nelle alture del Golan occupate da Israele. Nell'attacco l'aviazio ...

Medio Oriente, Israele bombarda il sud della Siria per rappresaglia

“Echi di esplosioni sono stati avvertiti nel Golan vicino ai reticolati di confine, sul versante siriano. Diverse schegge hanno danneggiato un edificio ed un mezzo civile in territorio israeliano“. Co ...

Elicotteri israeliani hanno colpito alcune postazioni militari nel sud della Siria in risposta al lancio di "munizioni" sui territori nelle alture del Golan occupate da Israele. Nell'attacco l'aviazio ...“Echi di esplosioni sono stati avvertiti nel Golan vicino ai reticolati di confine, sul versante siriano. Diverse schegge hanno danneggiato un edificio ed un mezzo civile in territorio israeliano“. Co ...