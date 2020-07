Inzaghi: “Col Verona sfida impegnativa, obiettivo è raggiunto” (Di sabato 25 luglio 2020) "Ci attende una partita impegnativa, affrontiamo un avversario che ha fatto molto bene, occorrerà disputare un'ottima gara indipendentemente dalla classifica e dall'avversario". Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, alla vigilia ha presentato la sfida al Bentegodi contro il Verona. "Abbiamo raggiunto il nostro grande obiettivo ma mancano tre partite, dovremo disputarle nel migliore dei modi. Ci attende l'allenamento di oggi, vedremo come stanno i ragazzi, come hanno recuperato, chi sarà disponibile per la sfida di domani, ho qualche decisione da prendere ma lo faremo con calma", ha aggiunto."Dobbiamo sciogliere alcuni dubbi prima di stilare l'elenco dei convocati: Cataldi, Vavro, Acerbi e Marusic probabilmente non sono al massimo, valuteremo domani se ... Leggi su ilfogliettone

CORNERNEWS24 : #Calcio - Lazio, Inzaghi: 'Obiettivo raggiunto, il massimo fino alla fine' 'Col Verona cercheremo di giocarcela al di là della classifica' - AnsaRomaLazio : Lazio, Inzaghi: 'Obiettivo raggiunto, il massimo fino alla fine'. 'Col Verona cercheremo di giocarcela al di là del… - AnsaVeneto : Lazio, Inzaghi: 'Obiettivo raggiunto, il massimo fino alla fine'. 'Col Verona cercheremo di giocarcela al di là del… - mikelelomb : @CarloAl87550029 @AxxMassimo @BeeLucyC Partita identica all'Olimpico e dopo 1 mese nella supercoppa. Lazio chiusa e… - lazio_magazine : LAZIO - Inzaghi: 'Ci manca la matematica per la Champions e dobbiamo conquistarla col Cagliari' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi “Col Milano: inchiesta su tangenti in appalti metro, nel mirino 8 gare per 150 mln Affaritaliani.it