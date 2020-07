Investì e uccise l’uomo che tentò di stuprarla: per i giudici è legittima difesa (Di sabato 25 luglio 2020) Aurela Perhati è stata assolta per legittima difesa: finita a processo a seguito della morte di Massimo Garitta, non si sarebbe trattato di omicidio volontario. La giovane investì e uccise l’uomo nel tentativo di scappare da una violenza sessuale. È stata assolta per legittima difesa Aurela Perhati, la 25enne di Ovada (Alessandria) accusata dell’omicidio di … L'articolo Investì e uccise l’uomo che tentò di stuprarla: per i giudici è legittima difesa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

