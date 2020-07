Infortunio Mbappé, brutte notizie per il Psg: il comunicato (Di sabato 25 luglio 2020) Festeggiamenti amari quelli del Psg dopo la finale di Coppa di Francia vinta contro il Saint-Etienne. La squadra di Tuchel infatti ha perso per Infortunio Kylian Mbappé dopo un'entrata killer di Perrin. In presa diretta era già chiara la gravità del fallo e i replay hanno mostrato l'innaturale movimento della caviglia del classe 1998 che lo ha costretto ad uscire dal campo in lacrime.IL comunicato DEL PSGcaption id="attachment 996891" align="alignnone" width="300" Mbappé (Twitter Mbappé)/captionIl giorno dopo la vittoria la società francese ha diramato un comunicato nel quale svela le condizioni dell'attaccante: "Distorsione alla caviglia destra per Kylian Mbappé con significativa lesione al comparto laterale esterno, le sue condizioni saranno rivalutate dopo 72 ore dallo staff medico". ... Leggi su itasportpress

MCriscitiello : Fallo bruttissimo su @KMbappe uscito per infortunio. Segui la finale di coppa di Francia in esclusiva su SportItali… - DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - SkySport : ULTIM'ORA Psg, infortunio di Mbappé alla caviglia destra 'serio' Significativa lesione del compartimento laterale… - TMit_news : Infortunio Mbappé serio. In dubbio presenza con Atalanta - CalcioWeb : Infortunio #Mbappé, l'esito degli esami: c'è preoccupazione in casa Psg - -

