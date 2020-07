Il Chelsea ha deciso: Victor Moses rimarrà in Italia, ma non all’Inter (Di sabato 25 luglio 2020) Appena arrivato all'Inter, Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza l'acquisto di giocatori fidati e tra questi c'è Victor Moses. L'esterno nigeriano ha avuto l'allenatore nerazzurro anche durante l'esperienza al Chelsea, ma a Milano le cose stanno andando diversamente. I troppi guai fisici hanno impedito a Moses di avere continuità sedendosi spesso in panchina. Quattordici le presenze finora di cui solo 6 da titolare. Per questo motivo l'Inter non riscatterà il suo cartellino, ma per lui si prospetta un futuro in Italia.L'INTER SCARICA Moses, LA ROMA CI PENSAcaption id="attachment 935221" align="alignnone" width="300" Moses (Getty Images)/captionA fine stagione Moses farà il suo ritorno al Chelsea, club che ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea deciso Il Chelsea ha deciso: Victor Moses rimarrà in Italia, ma non all’Inter ItaSportPress SKY - Boga ha detto sì al Napoli, l'agente ha chiesto la cessione al Sassuolo

Jeremie Boga si è deciso a cedere alle lusinghe del club partenopeo che offre 25 milioni più bonus. Il Sassuolo ne chiede 40. Jeremie Boga è da tempo uno di quei nomi che scalda la fantasia di Cristia ...

Milan-Atalanta, Mario Pasalic protagonista in nerazzurro: che rimpianto per i rossoneri

Quella tra Milan e Atalanta non sarà una partita come tutte le altre per Mario Pasalic. Il duttile centrocampista croato è uno dei grandi ex del confronto e per la prima volta tornerà da avversario a ...

