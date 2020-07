Halo Infinite un nuovo inizio? Non sarà necessario aver giocato i precedenti capitoli della saga (Di sabato 25 luglio 2020) Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani su Halo Infinite ma siete un po' preoccupati perché non avete giocato i precedenti capitoli della saga, non preoccupatevi, il gioco sarà infatti godibile anche con tali mancanze. Tuttavia se siete dei veterani della serie allora la vostra conoscenza sarà ampiamente ricompensata, ecco quanto dichiarato in merito dagli sviluppatori durante una recente intervista:"Non vogliamo che i giocatori facciano i compiti a casa per godersi il gioco, non dovrete infatti ripercorrere tutta la saga per capire cosa sta succedendo, tuttavia chi avrà tale conoscenza verrà ricompensato." - ha dichiarato Paul Crocker (sviluppatore di 343 Industries).Leggi ... Leggi su eurogamer

