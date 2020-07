Evade dai domiciliari, arrestato 44enne nell’Avellinese (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli ma è stato tratto in arresto dai Carabinieri in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione. Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore, nel corso di un servizio di pattuglia, accertavano che il 44enne non era presente nell’abitazione statuita per la misura cautelare: rintracciato nel pieno centro di Montoro, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso il proprio domicilio e sottoposto ai domiciliari. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Evade dai domiciliari, 44enne arrestato in flagranza #Montoro - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Evade dai domiciliari, lo riportano a casa e lui evade di nuovo) è stato pubblicato su… - SulPanaro : Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri di Cavezzo - luisa_chiari : RT @Sabina1956: @403_spartan @FBigliardo @Bulla_Adriano @GiuseppeConteIT @cesarebrogi1 @roccocasalino @IlConte50919IT @MPenikas La sola Pri… -