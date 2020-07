“Esseri schifosi”. Ludovica Valli, la bomba arriva sui social: l’ex UeD ‘sbrocca’ così (Di sabato 25 luglio 2020) Non un bel momento quello vissuto da Beatrice Valli nelle scorse ore. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, ha dovuto fare i conti nuovamente con duri attacchi da parte dei suoi hater. Beatrice è diventata di nuovo mamma circa due mesi fa e in seguito alla gravidanza ha preso qualche chilo in più e in molti le hanno fatto notare questa cosa: “Hai da smaltire”, “Cellulite e pancia”. A quel punto l’ex protagonista di ‘UeD’ ha perso la pazienza. “La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna cambia e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il ... Leggi su caffeinamagazine

