Covid, a Salerno multe da mille euro per chi non indossa la mascherina al chiuso (Di sabato 25 luglio 2020) Non si indossano le mascherine al chiuso ? Arrivano le prime multe. E anche salate. Il governatore della Campania Vincenza De Luca l'aveva promesso e oggi, dopo l' ordinanza firmata ieri sera, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salerno Covid in Campania, il cluster cresce: sette infetti a Salerno, altri due in Cilento Il Mattino Salerno: senza mascherine al chiuso, prime multe da mille euro

Sono state elevate a Salerno le prime tre multe da mille euro per il mancato utilizzo della mascherina al chiuso, secondo l’ordinanza firmata venerdì sera dal governatore campano Vincenzo De Luca. Lo ...

In negozio senza mascherine: prime multe da mille euro in Campania. E le altre Regioni?

Le prime multe sono già fioccate: tre, da mille euro l’una, in altrettanti negozi di Salerno. Effetto dellanuova stretta ordinata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca: supermulta di mille e ...

