Coronavirus, in Romania nuovo record di casi: 1284 in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) La Romania è tra i principali focolai d’Europa per quanto riguarda il Coronavirus. Nelle ultime ore, è stato registrato il record di 1284 nuovi casi Nonostante i numeri leggermente in calo, l’Europa teme una seconda ondata di Coronavirus. In Spagna la situazione sta velocemente peggiorando, e presto l’allarme potrebbe allargarsi anche ai paesi confinanti. Mentre … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - Agenzia_Ansa : Il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ordinanza che impone la quarantena a chi arriva da #Romania… - Agenzia_Ansa : #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA - Robertagbetty : RT @Corriere: Romania, nuovo record di contagi: sono 1.284 in un giorno - Corriere : Romania, nuovo record di contagi: sono 1.284 in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Romania Coronavirus, quarantena per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria Il Messaggero Visualizza la copertura completa su Google News Covid, Vaia: "Obbligo tamponi a chi arriva da Paesi Ue"'

"Il tema del possibile ingresso del virus da Paesi nei quali l’emergenza Covid è in fase di crescita, compresi stati come la Romania e la Bulgaria, ci impone di intervenire nei porti, negli aeroporti ...

Covid, riaperta la rianimazione a Napoli: mancano posti letto

Sale a 17 il numero dei ricoveri per malati di Coronavirus al Cotugno di Napoli ... dai Balcani (vige la quarantena per chi rientra da Romania e Bulgaria). A questo punto i medici sono alla ...

"Il tema del possibile ingresso del virus da Paesi nei quali l’emergenza Covid è in fase di crescita, compresi stati come la Romania e la Bulgaria, ci impone di intervenire nei porti, negli aeroporti ...Sale a 17 il numero dei ricoveri per malati di Coronavirus al Cotugno di Napoli ... dai Balcani (vige la quarantena per chi rientra da Romania e Bulgaria). A questo punto i medici sono alla ...