Coronavirus, in Calabria un solo caso positivo (Di sabato 25 luglio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – Un caso di Coronavirus è stato riscontrato in Calabria, dove ad oggi sono stati effettuati 113.685 tamponi. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui le persone risultate positive al Covid 19 sono 1.247, una in più rispetto a ieri), quelle negative sono 112.438.Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti; a Cosenza 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti; a Reggio Calabria 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti; a Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da ... Leggi su ildenaro

TgrRai : #Coronavirus, 79 nuovi casi in #Lombardia, 49 in #EmiliaRomagna, 19 nel #Lazio, 10 in #Toscana, 8 in #Puglia, 3 in… - Czinforma : - Strill_it : Coronavirus – In Calabria un nuovo caso positivo - Calabriainforma : Coronavirus Calabria: oggi 25 luglio 1 positivo - ACiavula : Coronavirus, oggi si registra un nuovo caso positivo in Calabria - Ciavula: -