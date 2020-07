Comunali, centrodestra compatto su Brugnaro: “Ha una marcia in più” (Di sabato 25 luglio 2020) VENEZIA – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e anche la civica Le Citta’ di Roberto Panciera sosterranno la ricandidatura di Luigi Brugnaro a sindaco di Venezia. Oggi la presentazione all’hotel Papadopoli a Venezia, con l’intervento dei coordinatori regionali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Luca De Carlo e Michele Zuin, del coordinatore della Lega Andrea Tomaello e di Panciera. “Abbiamo fatto tante cose belle, il sindaco ha una marcia in piu’ rispetto a quello che si e’ visto negli ultimi 20 anni a Venezia“, afferma Zuin, attuale assessore al Bilancio. Ora “c’e’ da affrontare questa crisi immane che c’e’ capitata, l’abbiamo affrontata bene, sia acqua alta che la pandemia… Ma c’e’ molto da fare in continuita’, serve un altro mandato”, conclude Zuin. Leggi su dire

