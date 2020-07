Carol Alt, l’abito effetto vedo non vedo lascia senza fiato. E fa una rivelazione (Di sabato 25 luglio 2020) Incarnazione di una bellezza senza tempo, Carol Alt è una donna che sa come attirare l’attenzione. Lei, attrice e top model che ha stregato il mondo con il suo sguardo magnetico e il suo fisico mozzafiato, non ha nulla da invidiare oggi a quella ragazza che negli anni Ottanta e Novanta calcava le passerelle più importanti e recitava nei film di Carlo Vanzina. Giunta in Sardegna per la terza edizione dell’Italian Filming Festival, manifestazione diretta da Tiziana Rocca che coniuga cinema e televisione, Carol Alt si è stagliata sul red carpet con un look chic e sensuale: ha indossato un lungo abito nero, dal tessuto brillante e finemente traforato. L’abito vedo non vedo mostrava il suo fisico statuario e il tessuto, ... Leggi su dilei

In questa estate strana – perché è così, non ci sono dubbi – capita anche di ritrovarsi in Sardegna con Carol Alt. Sì, proprio lei, la top model e l’attrice che negli anni ’80 e ’90 fece impazzire l’I ...

CAGLIARI Ha l’eleganza naturale delle modelle, svetta sui tacchi, è intatta nell’immaginario degli italiani per le commedie colorate di Carlo Vanzina. È Carol Alt. Ha un primato singolare: ha interpre ...

CAGLIARI Ha l'eleganza naturale delle modelle, svetta sui tacchi, è intatta nell'immaginario degli italiani per le commedie colorate di Carlo Vanzina. È Carol Alt. Ha un primato singolare: ha interpre ...