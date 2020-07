Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): ecco dove guardare la quinta puntata sub ita e i nuovi trailer (Di sabato 25 luglio 2020) Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): che cosa sarà successo nella quinta puntata, andata in onda ieri sera, venerdì 24 luglio, alle ore 20 in Turchia (le 19 in Italia)? Dopo la chiusura del canale italiano YouTube della soap, la Fox ha inserito sul proprio canale la possibilità di seguire la storia tra Ezgi e Ozgur con i sottotitoli in italiano (ma anche in spagnolo, inglese russo e in arabo). Lo ha annunciato lo stesso Can Yaman a tutte le sue fan. Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): cosa ci raccontano trailer e anticipazioni? La settimana scorsa avevamo spiegato che Ezgi e Ozgur erano stati rapiti su un’isola deserta. Lui, premuroso, aveva ... Leggi su pianetadonne.blog

