Beati i francesi: al bar senza mascherine né distanziamento. E gli affari volano (Di sabato 25 luglio 2020) La foto è stata scattata oggi a Chamonix, in Francia. Nei bar nessun distanziamento dei tavolini, in giro non si vedono mascherina. E gli affari sono ripresi molto meglio che in Italia, dove si prolunga lo stato d'emergenza e i governatori emanano ordinanze sparse a casaccio. I francesi, però, ci accolgono senza restrizioni. Dagli Stati Uniti alla Turchia, passando per Israele e l'India sono 16 i Paesi che figurano nella «lista rossa» compilata dalla Francia dei Paesi maggiormente a rischio per la diffusione del coronavirus. Tra questi non figura l'Italia. Le persone che provengono da questi Paesi «dove la diffusione del virus è particolarmente elevata» dovranno obbligatoriamente sottoporsi al test per il Covid-19 entro il primo agosto, ha spiegato il primo ... Leggi su iltempo

angy_cocco : RT @tempoweb: Beati i francesi: al bar senza #mascherine né distanziamento. E gli affari volano, altro che Italia [FOTO] #Francia #Chamonix… - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Beati i francesi: al bar senza #mascherine né distanziamento. E gli affari volano, altro che Italia [FOTO] #Francia #Chamonix… - giuaddo99 : RT @tempoweb: Beati i francesi: al bar senza #mascherine né distanziamento. E gli affari volano, altro che Italia [FOTO] #Francia #Chamonix… - tempoweb : Beati i francesi: al bar senza #mascherine né distanziamento. E gli affari volano, altro che Italia [FOTO] #Francia… -

Ultime Notizie dalla rete : Beati francesi Beati i francesi: al bar senza mascherine né distanziamento. E gli affari volano Il Tempo La fine del mondo, 60 anni fa

Nove giorni prima dell’Apocalisse annunciata dal Profeta Emman, quando già l’altopiano himalayano e le vette andine e le Montagne rocciose americane stavano per essere sommerse, arrivò al rifugio Pavi ...

Nove giorni prima dell’Apocalisse annunciata dal Profeta Emman, quando già l’altopiano himalayano e le vette andine e le Montagne rocciose americane stavano per essere sommerse, arrivò al rifugio Pavi ...