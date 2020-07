Barbara Alberti a 77 anni confessa: “Ho amato una donna” (Di sabato 25 luglio 2020) Barbara Alberti è una famosa scrittrice, giornalista e opinionista dei salotti televisivi. Ha partecipato all’ultima edizione Grande Fratello Vip ma ha abbandonato il reality per la sua stessa volontà. La scrittrice ha sempre parlato a ruota libera e senza peli sulla lingua della sua esperienza della casa del GF Vip e non molto tempo fa aveva dichiarato: “Sarebbe stato faticoso convivere con Antonella Elia e Valeria Marini. Antonella è insopportabile, ma non banale. Pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell’esistenza degli altri se non per dominarli. Averla contro è un inferno; è un personaggio letterario. Non ci passerei del tempo ma potrei sceglierla come protagonista di una novella.” Su Valeria Marini invece aveva commentato pungente: “Per me è ... Leggi su velvetgossip

Barbara Alberti è una famosa scrittrice, giornalista e opinionista dei salotti televisivi. Ha partecipato all’ultima edizione Grande Fratello Vip ma ha abbandonato il reality per la sua stessa volontà ...

