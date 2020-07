Bambino caduto nel pozzo a Gorizia, indagato anche il sindaco (Di sabato 25 luglio 2020) La procura della repubblica di Gorizia ha individuato e posto sotto indagine tutte le persone che, a vario titolo, possono avere una responsabilità nella catena di eventi che ha portato alla morte di Stefano, il ragazzino di 12 anni precipitato mercoledì scorso in un pozzo all'interno del parco "Coronini-Cronberg" del capoluogo isontino, mentre prendeva parte a un centro estivo. Ipotesi di reato: omicidio colposo Si tratta di 14 persone, cui oggi sono stati notificati altrettanti avvisi di garanzia per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Sono il personale e i responsabili del centro estivo che il dodicenne stava frequentando, e i vertici della Fondazione Coronini-Cronberg, organismo pubblico che è proprietario e gestisce la struttura, situata nel centro di Gorizia. Le notifiche sono soprattutto ... Leggi su tg24.sky

