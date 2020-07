Auguri di Buon Onomastico Anna! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere oggi (Di domenica 26 luglio 2020) Auguri Anna! Buon Onomastico! Il 26 luglio si ricordano i santi Gioacchino e Anna, che si amarono veramente, ma non ebbero figli. La loro fede venne compensata dalla nascita di una bambina cui diedero il nome “Maria”, che vuol dire “amata da Dio” e che poi sposò Giuseppe. Fin dall’antichità, in cui la mortalità infantile e delle partorienti era molto alta, sant’Anna divenne la protettrice delle donne incinte, che a lei si rivolgevano perché implorasse loro da Dio tre grandi favori: un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per poterlo allevare. A corredo dell’articolo una selezione delle più belle IMMAGINI (gallery in ... Leggi su meteoweb.eu

