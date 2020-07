Antiriciclaggio, “il fidanzato di Rocco Casalino segnalato per operazioni sospette” (Di sabato 25 luglio 2020) Il trentenne cubano José Carlos Alvarez Aguila, compagno del portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino, è stato “segnalato” all’Ufficio Antiriciclaggio della Banca d’Italia dall’istituto presso cui ha aperto il conto corrente. A riportare la notizia è La Verità, secondo cui i sospetti riguardano una serie di “pagamenti verso siti di trading online come Plus500 e Fortissio.com” che appaiono “rilevanti rispetto al bilancio economico del cliente (ad esempio pari a oltre 2mila euro nella stessa giornata)”. Durante il lockdown, infatti, Alvarez Aguila avrebbe beneficiato dell’indennità di disoccupazione per la chiusura del locale dove lavorava come cameriere. Nonostante questo, sul suo conto risultano movimenti per circa 150mila ... Leggi su ilfattoquotidiano

