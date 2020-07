Ancelotti: «Voglio rimanere all’Everton a lungo, sento molta responsabilità» (Di sabato 25 luglio 2020) Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a tracciare un primo bilancio della sua stagione all’Everton Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a tracciare un primo bilancio della sua stagione alla guida dell’Everton. Queste le parole del tecnico. PROGETTO EVERTON – «Mi sento parte di questo progetto che per me è iniziato a dicembre e che spero continui a lungo, non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera, ma mi piacerebbe poterlo fare qui: il Liverpool per arrivare al top ha impiegato 5 anni, l’Everton ha l’idea di costruire il nuovo stadio, ha l’ambizione di lottare per conquistare un posto in Europa. Mi piacerebbe fare parte di questo progetto a lungo». BILANCIO – «Il ... Leggi su calcionews24

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a tracciare un primo bilancio della sua stagione all’Everton Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport provando a tracciare un ...

Everton, Ancelotti: "Voglio far parte di questo progetto a lungo"

Finita l'esperienza sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti si è subito rituffato in una nuova, stimolante avventura. Dallo scorso dicembre è allenatore dell'Everton, un club ambizioso nel quale è ...

Finita l'esperienza sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti si è subito rituffato in una nuova, stimolante avventura. Dallo scorso dicembre è allenatore dell'Everton, un club ambizioso nel quale è ...