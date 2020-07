Xbox Series X: ecco tutti gli annunci dell’Xbox Games Showcase (Di venerdì 24 luglio 2020) by Hynerd.it Durante l’Xbox Games Showcase, tenutosi nella giornata di ieri, Xbox ha svelato la più ampia e variegata lineup di titoli mai presentata nella storia della console, guidata da Halo Infinite, il capitolo più importante e ambizioso del franchise. Dai vasti mondi di Fable, Avowed ed Everwild, al realismo senza precedenti di Forza Motorsport, le nuove esperienze presentate da Xbox ricondurranno i giocatori in alcuni universi familiari e li porteranno a scoprire nuovi mondi da esplorare. tutti i titoli presentati all’interno dell’Xbox Games Showcase saranno … su: Xbox Series X: ecco tutti gli ... Leggi su hynerd

Bungie rilascerà inoltre Destiny 2 Optimized for Xbox Series X, in risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo. Vi riportiamo di seguito una sintesi di tutti i titoli in occasione dell’Xbox Games ...La console war fra Sony e Microsoft entra sempre più nel vivo della battaglia; ogni giorno spuntano fuori diverse indiscrezioni relative o alla PlayStation 5 o alla Xbox Series X. Oggi per esempio, è ...