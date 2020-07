Violento temporale su Milano: esonda il Seveso, strade allagate (Di venerdì 24 luglio 2020) Un Violento temporale ha colpito all'alba Milano e i paesi circostanti. In città danni soprattutto nella zona Nord: la pioggia forte e abbandonante ha provocato l'esondazione del Seveso che ha allagato diverse strade. Alcuni tombini sono saltati, l'acqua ha invaso scantinati, locali a piano terra e sottopassaggi con grandi conseguenze sul traffico e sui mezzi di superficie. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco, problemi segnalati anche sulla circolazione dei treni. L'allerta resta ancora alta, soprattutto per quanto riguarda la situazione del fiume Seveso. Leggi su ilfogliettone

Tg3web : Un violento temporale si è abbattuto su Milano nelle prime ore del mattino, provocando allagamenti e disagi alla vi… - RaiNews : E' terminata alle 9.20 l'esondazione del Seveso e Lambro, i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a caus… - MediasetTgcom24 : Maltempo, violento temporale su Milano: allagamenti #Maltempo - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Un violento temporale si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Milano provocando allagamenti in alcune zone… - wisebenefit : RT @RaiNews: E' terminata alle 9.20 l'esondazione del Seveso e Lambro, i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a causa di un nub… -

Ultime Notizie dalla rete : Violento temporale

La notizia era nell’aria, dopo che i temporali – anche “fuori meteo” – di questi giorni hanno surriscaldato l’atmosfera nei dintorni di Schio in seguito al nubifragio abbattutosi in Val Leogra e sulla ...Dopo le piogge violente di oggi ci attendono, fortunatamente, alcune giornate con rischio relativamente basso di vedere nuovi fenomeni estremi. In particolare domani, sabato, qualche temporale si ...