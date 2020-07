USA, PMI manifatturiero e servizi migliorano ma meno delle attese (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Si conferma in ripresa l’attività economica negli Stati Uniti, grazie al miglioramento del settore manifatturiero, più marcato di quello dei servizi. La stima flash sull’indice PMI manifatturiero elaborato da Markit indica infatti un livello di 51,3 punti, superando la soglia critica dei 50 punti oltre la quale scatta l’espansione. Il dato si confronta con il 49,8 precedente, ma risulta poco sotto il 51,5 atteso. Recupera anche il settore dei servizi, con il relativo indice PMI che risale a 49,6 punti da 47,9 pprecedenti, ma risulta sotto il consensus di 51 punti ed ancora al di sotto della soglia critica di 50. L’indice composito si attesta così sul filo dei 50 punti dai 47,9 precedenti. Leggi su quifinanza

icebergfinanza : OIOIOIIII PMI Manifatturiero USA 51.3 vs Exp 52.0 Service PMI 49.6 vs Exp. 51.0 te la do io la ripresa a VUUUUUUUU - moneypuntoit : ?? Stati Uniti: indici PMI sotto le stime a luglio (flash) ?? - infoiteconomia : Borse europee giù su escalation tensioni Usa-Cina, oggi i Pmi - Trovolavorobiz : RT @fisco24_info: Borsa: Europa scivola nonostante Pmi Germania, Milano -2,3%: Futures Usa in rosso, pesano tensioni Cina, euro su massimi… - fisco24_info : Borsa: Europa scivola nonostante Pmi Germania, Milano -2,3%: Futures Usa in rosso, pesano tensioni Cina, euro su ma… -