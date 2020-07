Un posto al sole, spoiler dal 27 al 31 luglio 2020: Eugenio e Susanna vicini (Di venerdì 24 luglio 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 27 al 31 luglio 2020. Viola sarà sempre più lontana da Eugenio, impegnato dal canto suo a fermare Tregara. Le informazioni che ha non sono sufficienti, nonostante le indagini serrate. Viola non sembra reagire e nemmeno il regalo fattole da Angela, la sua amica del cuore, ha sortito l’effetto sperato. Patrizio invece continua ad essere completamente cotto di Clara dopo averla vista a Palazzo Palladini. Eugenio e Susanna sono molto vicini, tanto che si comincia a sospettare che tra i due sia nato qualcosa di più che una semplice amicizia e una stretta collaborazione per fermare Tregara. Nel frattempo, nelle puntate settimanali ... Leggi su kontrokultura

