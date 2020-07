Temptation Island, Valeria e Alessandro dopo lo show: le parole del tentatore (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island continua a riscuotere grande successo, con puntate ricche di colpi di scena. Se da un lato gli appassionati dello show aspettano con ansia di vedere l’evoluzione del viaggio nei sentimenti dei partecipanti, dall’altro sono in tantissimi a chiedersi se tra Valeria Liberati e il tentatore Alessandro Basciano sia effettivamente iniziata una relazione dopo la fine del programma. Ma andiamo con ordine: Valeria è approdata nello show condotto da Filippo Bisciglia con Ciavy, il suo fidanzato da quattro anni. Il desiderio della ragazza era quello di iniziare una convivenza col suo partner, con la speranza che lui potesse maturare e cominciare a prendersi le sue responsabilità. Ben ... Leggi su dilei

