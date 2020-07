Temptation Island, spuntano foto passate di Annamaria: capelli lunghi e neri, bellissima (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ indubbiamente un’edizione molto particolare quella che sta andando in onda il giovedì sera su Canale 5 in Prime Time. E lo è non solo poiché vi partecipano sia coppie vip che di nip, ma anche perché è stata registrata a lockdown appena concluso. Tra quelle più chiacchierate vi è quella di Annamaria e il … L'articolo Temptation Island, spuntano foto passate di Annamaria: capelli lunghi e neri, bellissima proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : 'Una bruttissima pagina di una realtà discriminatoria ancora molto attuale' Di Eleonora D'Amore - MediasetPlay : Non è andata proprio benissimo, eh... ?? [Temptation Island torna martedì su #Canale5 ed in streaming su Mediaset P… - niallsbigspoon : @fracalmaquelbro andiamo a Temptation Island.... ma aspetta... CHI CAZZO ME SE INCULA - blogtivvu : Canzoni di Temptation Island, chi c’è dietro la scelta delle musiche. Perché “Amore Amaro” di Gigi Finizio non manc… - NotizieOra : Temptation Island ancora: ascolti sorprendenti -