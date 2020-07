Su 48 positivi, 44 sono immigrati: i dati della Basilicata inguaiano il governo (Di venerdì 24 luglio 2020) sono tutti negativi i 255 tamponi effettuati ieri in Basilicata per il coronavirus. Si è fermato l’aumento dei casi di contagio riguardanti stranieri, in particolar modo i migranti giunti da Lampedusa il 15 luglio, dopo i test sierologici risultati negativi all’hot spot. sono in corso altri tamponi per ospiti e operatori dei centri di accoglienza. I dati del bollettino quotidiano della task force regionale riguardano solo ed esclusivamente i lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata. I casi Covid lucani sono 3 (in isolamento domiciliare) mentre le persone guarite sono 372 e quelle decedute 28. Basilicata era covid free (prima dei migranti da Lampedusa) Vengono conteggiati a parte gli stranieri ... Leggi su secoloditalia

