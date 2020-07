Spadafora al Gr1: “Tifosi negli stadi da settembre” (Di venerdì 24 luglio 2020) Intervistato questa mattina dal GR1, il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato che da settembre i tifosi potranno recarsi negli stadi, ma tutto dipenderà dall’evoluzione del Covid-19: “Se la curva epidemiologica lo consentirà, il pubblico potrà tornare negli stadi. Ovviamente non riempiendo gli impianti come prima e rispettando una serie di misure che stiamo studiando”. Ma questa non sarà l’unica misura al vaglio del Governo: “La cosa più importante riguarderà i lavoratori sportivi , cioè la possibilità che tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport abbiano tutele, ma poi abbiamo una migliore definizione della governante tra Coni, Sport e Salute e tutte ulteriori normecche riguardano le ... Leggi su sport.periodicodaily

